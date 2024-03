Arriva la capolista Perugia Esame per la Cbf Balducci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Ancora unper la Cbfche alle 17 riceve per la sesta giornata la visita didella Pool promozione di A2 di volley femminile. Le umbre, vincitrici della Coppa Italia di A2, saranno animate da uno spirito di rivalsa per riscattarsi dal passo falso a San Giovanni in Marignano, dall’altra parte le maceratesi cercheranno di concedere il bis dopo la vittoria contro Busto Arsizio, seconda forza della pool. A gennaio, nel match di andata, hanno vinto in quattro set le perugine che oggi al Banca Macerata potranno contare sul sostegno dei tifosi. Nella pausa tra i set previsto l’intrattenimento a cura del Centro Studi Danza Joy Dance di Castelraimondo. Saranno presenti in tribuna Besnik Veliu, presidente della Federazione sportiva universitaria dell’Albania, la squadra al completo ...