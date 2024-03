Arriva il Genoa | Inzaghi Serviranno concentrazione e tecnica

Con il 4-0 rifilato all’Atalanta, l’ Inter ha conquistato la sua ottava vittoria consecutiva in Serie A. Lunedì contro il Genoa , Simone Inzaghi punterà alla ... (inter-news)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in VIDEO sui ... (inter-news)

La Juve ntus sembra voler fare sul serio per Albert Gudmundsson . L'attaccante islandese del Genoa è una delle rivelazione del campionato in... (calciomercato)

Arriva no news riguardo le condizioni di Osimhen , di ritorno dalla Coppa d’Africa. Le ultime sulla sua presenza contro il Genoa Il tema centrale in casa Napoli ... (spazionapoli)

arriva no novità sul fronte Victor Osimhen : il nigeriano è atteso dalla Nigeria dopo le fatiche in Coppa d’Africa. Sabato alle ore 15, allo stadio Diego ... (spazionapoli)

Non solo la sconfitta contro il Milan: per il Napoli Arrivano altre pessime notizie: c’entra il rientro di Victor Osimhen. Il Napoli sta vivendo una stagione ... (spazionapoli)