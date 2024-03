(Di domenica 3 marzo 2024) Uomini violenti, incapaci di fermarsi anche davanti ad un divieto imposto dalla legge. Ancora una volta nel territorio umbro – come in tutta Italia – arriva una storia che si somma alle altre decine e decine e che sembrano tutte somigliarsi, amplificando un fenomeno che fa paura. Appena poche ore fa i carabinieristazione di Magione hanno, in flagranza del reato, un 48enne del luogo, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dallafamiliare e divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo era già stato denunciato in stato di libertà, lo scorso dicembre, a seguito di maltrattamenti controo conviventi e a suo carico, l’autorità giudiziaria, aveva emesso il provvedimento con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla. Un caso ...

Per il senso di vergogna e per la paura del compagno, ha mentito anche ai medici sui motivi per cui ricorreva alle cure ospedaliere. Lei è l’ennesima ... (lanazione)

In meno di 12 ore si sarebbe introdotto almeno un paio di volte nell’ appartamento di un'altra persona, ossia in una residenza elegante in zona Porta al Prato , ... (firenzepost)

Arrestato in casa della moglie. Non poteva avvicinarsi dopo le violenze familiari: Appena poche ore fa i carabinieri della stazione di Magione hanno Arrestato, in flagranza del reato, un 48enne del luogo, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e ...lanazione

Droga in casa, Arrestato 22enne: Un giovane di 22 anni di Lagosanto è stato Arrestato dai carabinieri per detenzione di droga e guida senza patente. Dopo la perquisizione, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo ...ilrestodelcarlino

Raggirava le ditte edili della zona. Arrestato truffatore viareggino: Il provvedimento di arresto scaturisce dall’indagine condotta nei mesi scorsi ... Dopo la notifica dell’atto, l’indagato è stato associato alla casa di Circondariale di Lucca, dove è tuttora in ...lanazione