Armi e droga | blitz dei carabinieri | arrestate tre persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella compagnia di Caivano, nel corso di un pattugliamento per le strade della cittadina a nord di Napoli, hanno notato una Renault Twingo con trea bordo. All’interno due sorelle, rispettivamente di 21 e 24 anni, e un uomo 28enne provenienti dalla provincia di Caserta. I tre, dopo essere stati accompagnati in caserma per approfondire il controllo, hanno tentato in tutti i modi di opporsi alla perquisizione, causando una tentata resistenza subito placata. Durante il controllo, nella borsetta della 21enne, ihanno trovato e sequestrato una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa carica di 4 proiettili e due dosi di cocaina. In auto trovata un’altra borsetta al cui interno c’erano 535 euro in contanti di vario taglio e alcune dosi della stessa sostanza stupefacente. I ...