Arezzo | prova di forza Tris all’Ancona senza rischi E ora l’assalto ai playoff

(Di domenica 3 marzo 2024) di Luca AmorosiLa missione salvezza anticipata parte nel migliore dei modi: vittoria netta impreziosita dalle perle di Gaddini e Guccione, altra porta inviolata e distacco sulla zona playout che, in attesa delle partite odierne, sale a nove punti. E dire che Indiani doveva fare i conti con l’emergenza in difesa, visto l’infortunio alla mano patito da Polvani, che potrebbe essere costretto all’operazione. Il tecnico schiera al centro Lazzarini e a sinistra ridà una maglia a Coccia, titolare dalla trasferta di Fermo. Davanti, trazione anteriore con Guccione, Gucci, Pattarello e Gaddini. La sfida inizia con l’chea condurre il gioco ma con qualche errore di troppo in palleggio. Anche Trombini è stranamente incerto in un paio di circostanze ma gli ospiti non ne approfittano. La prima occasione vera e propria arriva ...