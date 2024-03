Arezzo | operaio della telefonia colpito da una scarica elettrica durante l’installazione della fibra ottica

(Di domenica 3 marzo 2024) Questa mattina, poco dopo le 12, un incidente sul lavoro ha scosso la tranquillità di via del Trionfo ad. Undel settore delle telecomunicazioni è stato vittima di unamentre stava mettendo in posa i cavi per la. Immediatamente, le autorità sono intervenute per gestire la situazione critica. I vigili del fuoco sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area, verificare gli impianti e coordinare le operazioni di soccorso. In supporto, sono stati dispiegati gli operatori sanitari dell’emergenza urgenza con un’ambulanza pronta a intervenire. Fortunatamente, l’coinvolto non avrebbe riportato ferite gravi.da una, è stato prontamente ...

