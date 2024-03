(Di domenica 3 marzo 2024) Nuovo infortunio sulin Toscana. E' accaduto stamattina, 3 marzo 2024, ad. Un tecnico è statoda unamentre stava lavorando alla posa della fibra ottica in via deladL'articolo proviene da Firenze Post.

Furto rocambolesco nell'aretino oggi, 9 dicembre 2023. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine avrebbe ruba to un' auto a Foiano della Chiana provoca ndo poi, ... (firenzepost)

Nel pomeriggio di oggi, alle 15.56, i mezzi del 118 della ASL Tse sono intervenuti prontamente in via Salvemini per prestare soccorso a due persone coinvolte ... (lortica)

Arezzo , 3 marzo 2024 – Un tecnico è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla posa della fibra ottica in via del Trionfo ad Arezzo . È ... (lanazione)

Arezzo, incidente sul lavoro: operaio colpito da scarica elettrica in via del Trionfo: Arezzo – Nuovo infortunio sul lavoro in Toscana. E’ accaduto stamattina, 3 marzo 2024, ad Arezzo. Un tecnico è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla posa della fibra ...firenzepost

Ancona, i voti della disfatta di Arezzo: non si salva nessuno: Le pagelle dei biancorossi Perucchini 5: 2 a Pesaro, 2 con la Carrarese, 3 contro il Rimini, altri 3 ad Arezzo: totale 10 in 4 giornate. Prende due gol dalla distanza e sul tris non trattiene ...youtvrs

In difesa si salva solo Pasini, Gatto bene al centro: Perucchini 5: nessuna colpa sui primi due gol, ma favorisce il 3-0 dell’Arezzo. Cella 5,5: giornata da dimenticare, tanti errori lontano dall’area di rigore. Pasini 6: buona prova, bada al sodo, fa ...msn