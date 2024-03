Arezzo | 57enne investito da un’auto | è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 –incidente nel comune, in località Ripa di Olmo, lungo la strada statale 73, nel primo pomeriggio di oggi, 3 marzo, intorno alle ore 14:45: un uomo di 57 anni è statoda un'auto per cause in corso di accertamento. Il ferito é stato portato in codice rosso al policlinico delle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 1. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di, l'ambulanza della Croce Bianca di, i vigili urbani e la polizia.