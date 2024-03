Antonio Franchini | “Shiva è il signore della mia scrittura”

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 3 marzo 2024) Profondamente diverso da lui, Roberto Calasso un giorno volle che fossea presentargli ‘L’ardore’, uno dei suoi saggi più cospicui dedicato ai riti vedici. Entrambi grandi registi editoriali ma anche scrittori (o il contrario), l’uno formulava la categoria dei libri unici, l’altro è autore di libri bisestili, ovvero di una narrativa atipica, che soltanto per l’angustia degli appartamenti si colloca sullo scaffale delle novità italiane. Non c’era data più giusta di un 29 febbraio perchéparlasse di sé e dello spietato racconto scritto su sua mamma, ‘Il fuoco che ti porti dentro’ edito da Marsilio, che è anche un’opera su Napoli, la città madre da cui volle andar via per Milano quando era molto giovane ma che resta sua irrinunciabile matrice. Nell’èra dei Lacrimosa stillati dallo zuccherificio letterario, lei ...