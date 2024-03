Anita Olivieri e Letizia Petris trasgrediscono il regolamento del Grande Fratello | provvedimento in arrivo?

(Di domenica 3 marzo 2024)sono state nuovamente protagoniste di un episodio che ha fatto molto discutere, visto che era contrario aldel. Le due hanno proseguito incuranti a trasgredire le regole, finché non sono state rimproverate duramente da un autore del reality. Ciò ha fatto insorgere nuovamente il pubblico, che ha chiesto dei provvedimenti per le due inquiline così che possano imparare la lezione. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini conviolano ilsi ...

Anita Olivieri è finita in nomination e rischia dunque forse per la prima volta l’eliminazione dal Grande Fratello, così che secondo molti avrebbe pensato a ... (anticipazionitv)

Cari lettori, non rompete le scatole (per usare le sue parole) ad Anita Olivieri quando la incontrerete per strada altrimenti sarà costretta ad ingaggiare ... (tvpertutti)

Anita Olivieri ha raccontato di essere particolarmente spaventa ta per come sarà la sua vita post Grande Fratello ! (comingsoon)

Anita Olivieri ieri, chiacchierando in cucina con Massimiliano Varrese, si è lasciata andare a delle confidenze raccontando alcune sue abitudini di vita come ... (biccy)

Voto scambio politica-mafia, indagata assessora Regione Puglia: Anita Maurodinoia (Pd), sarebbe tra gli indagati per voto di scambio politico-mafioso nell'inchiesta della procura di Bari che lunedì scorso ha portato all'arresto di 130 persone, tra cui l'ex ...ansa

GF, Anita e Letizia rimproverate da un'autrice: 'Non si parla a bassa voce' (Video): "Non si parla a bassa voce": con queste affermazioni un'autrice del Grande Fratello è intervenuta per rimproverare Anita Olivieri e Letizia Petris. Le due concorrenti si trovavano in zona beauty per ...it.blastingnews

Anita Olivieri preoccupata per la popolarità dopo il GF: “Mi pesa che mi possano rompere”: Anita Olivieri preoccupata per la popolarità dopo il Grande Fratello: "Mi pesa che mi possano rompere al cinema" ...ilvicolodellenews