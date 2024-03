Andrea Cintorino | Torna Radio Bruno Negozi sfitti? Un’idea perché siano più belli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Forlì, 3 marzo 2024 – Sta per concludersi la legislatura iniziata nel 2019. In vista degli ultimi mesi di mandato, il Carlino ha avviato un ciclo di interviste agli assessori forlivesi, per riflettere pubblicamente sul loro operato: cosa è stato realizzato e come, cosa si poteva fare e invece non è stato fatto. Inevitabilmente questo costituisce la base del dibattito pubblico in vista del voto di giugno. Dopo Vittorio Cicognani (assessore al bilancio e ai lavori pubblici, mercoledì 28 febbraio) e Giuseppe Petetta (ambiente e viabilità, venerdì 1° marzo), oggi tocca ad. Le sue deleghe sono centro storico, mercati, rapporti con i quartieri, turismo e pari opportunità., il rilancio del centro storico era uno dei cavalli di battaglia su cui avete basato la campagna elettorale di 5 anni ...