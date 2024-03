Ancora Gevi Basket Napoli | sconfitta Treviso per 95-81

(Di domenica 3 marzo 2024) ???????? ????? ????? ??????? ????? : Generazione Vincente– Nutribullet95-81. Sokolowski e Brown guidanoal successo! Il finale diè un tripudio! La Generazione Vincentetorna al successo in campionato al termine di una partita combattutissima con la bomba di Brown e la schiacciata di Zubcic. Dopo il trionfo dellaalla Frecciarossa Final Eight 2024, rimonta e stende la NutriBulletLa Generazione Vincente, dopo il trionfo alla Frecciarossa Final Eight 2024, rimonta e stende la NutriBullet. ...

Come cambiano gli orizzonti e il destino che delineano. Lo scorso anno, infatti, GeVi Napoli si è salvata nelle battute finali del campionato al termine di un ... (metropolitanmagazine)

Chi è il giocatore più anziano di sempre? Vista la sua straordinaria longevità , poche figure incarnano la dedizione e la passione per il pallone come ... (open.online)

Napoli si esalta, soffre poi si scatena: Treviso non rovina la festa della Gevi: GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI - NUTRIBULLET TREVISO 95-81 PARZIALE: 18-26; 37-44; 67-68 Rotazioni di Treviso a corto di Mezzanotte, quintetto Nutribullet ...basketinside

LBA - Gevi Napoli vs Nutribullet Treviso, diretta (44-37 all'intervallo): Gevi Napoli vs Nutribullet Treviso ... Bella azione Treviso, Bowman perdona e Treviso ha smesso di segnare da tre. Sokolowski Ancora dalla lunetta ed è -5. Allen segna un libero in movimento. Bomba!pianetabasket

LBA - Gevi Napoli vs Nutribullet Treviso, diretta 4° quarto 34': La Generazione Vincente Napoli Basket, dopo il trionfo a Torino nella Frecciarossa Final Eight 2024, riprende il proprio cammino in campionato ospitando la NutriBullet Treviso Basket, che prima della.pianetabasket