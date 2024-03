Amici 23 | Nicholas e Sara vanno al serale | la decisione di Emanuel Lo e la reazione di Raimondo Todaro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 3 marzo 2024)e Sofiaal: i due allievi dihanno ottenuto la maglia daLo nella puntata del 3 marzo. Nel penultimo appuntamento domenicale di23, due allievi hanno ottenuto la maglia color oro per il. Il ballerino è stato al centro di un'accesa discussione dopo aver deciso di passare nella squadra diLo, abbandonando il team diche, a settembre, gli aveva dato il banco del talent show.riceve la maglia per ilLa prima a ricevere la maglia per ilè stata, diventata la nona allieva ad essere ...