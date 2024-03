Amici 23 | la composizione delle squadre del serale e gli eliminati | lo spoiler

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 3 marzo 2024) Con la puntata diche andrà in onda oggi (domenica 3 marzo) salgono a 10 gli alunni che possono accedere al. Fra loro: Dustin, Gaia, Marisol, Holden, Martina, Mida, Petit, Lucia, Sofia e Nicholas. Come sappiamo, però, in prima serata accederanno in 15. Chi sono quindi gli ultimi 5 che otterranno la maglia? A rivelarcelo in anteprima è stato il portale MondoTv24 che ha anche anticipato come saranno composte le tre. Oltre Nicholas (passato da Raimondo Todaro e Emanuel Lo), anche Lil Jolie avrebbe cambiato professore passando da Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli. “I due allievi Nicholas e Lil, sono stati entrambi investiti da un turbinio di emozioni causate dalle scelte di due altri professori, Emanuel Lo e Anna Pettinelli, che li hanno preferiti a discapito dei loro coach originali ancora indecisi sul da farsi” – si ...