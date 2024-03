Amanti | tradimenti e tanti sorrisi Al Politeama la pièce di Cotroneo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Lui, lei, la stessa psicanalista. E poi i rispettivi compagni dei due pazienti. Il triangolo amoroso diventa così un inaspettato pentagono in cui gliGiulio e Claudia sono interpretati da Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi: uno volto simbolo di tante serie Rai Uno (come Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico), l’altra interprete di molti ruoli per il piccolo e grande schermo. Sono i protagonisti di, la commedia in scena al Politema sabato 9 marzo alle 21 e domenica 10 alle 16, che segna il debutto a teatro del regista Ivannoto al grande pubblico per aver scritto romanzi, sceneggiature di successo per cinema (Mine vaganti, La kryptonite nella borsa, Viaggio sola) e televisive (Una mamma imperfetta, Tutti pazzi per amore, La Compagnia del Cigno). Difirma soggetto e regia, dirigendo un ...