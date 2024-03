Alvaro Soler presto papà | in arrivo il primo figlio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 3 marzo 2024) Cicogna in volo per. Il cantante spagnolo ha annunciato sui social network la gravidanza della moglie Melanie Kroll, sposata un anno fa. Per entrambi si tratta delbebè. Qualche tempo fa l’artista ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi alla vita privata. La moglie diè incintae la moglie Melanie Kroll hanno pubblicato su Instagram un video in cui sfogliano un giornale che in prima pagina annuncia: “Baby n. 1 sta arrivando”. Il filmato termina con l’artista che bacia il pancione della moglie. La coppia ha subito ricevuto molteplici commenti di auguri e congratulazioni. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul bebè in. Visualizza questo post su Instagram ...