Alunna di 10 anni in classe con il niqab. La maestra interviene e chiede alla bimba di tornare a scuola con il volto scoperto

(Di domenica 3 marzo 2024) A Pordenone, una bambina di 10, immigrata di seconda generazione e nata in Italia, si è presentata acon il, il velo islamico che lascia scoperti solo gli occhi. L'articolo .

Un drammatico incidente che poteva avere un esito ancora più tragico. In una scuola primaria, in provincia di Ragusa, un' alunna di 8 anni è rimasta gravemente ... (orizzontescuola)

Una nuova sospensione per l'insegnante della scuola primaria, già finita al centro delle polemiche ad aprile scorso per aver fatto recitare preghiere ai ... (orizzontescuola)

Una nuova sospensione per l'insegnante della scuola primaria, già finita al centro delle polemiche ad aprile scorso per aver fatto recitare preghiere ai ... (orizzontescuola)

Marisa Francescangeli, maestra della scuola elementare di San Vero Milis in provincia di Oristano, già allontanata dalla cattedra per aver fatto fare il ... (open.online)

Lamezia, incontro sulla lotta alla contraffazione per gli alunni del liceo Galilei: Lamezia Terme - 'Gli alunni delle terze classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei hanno partecipato ad un incontro tenutosi nella Sala Consiliare “Monsignor Renato Luisi” del Comune di Lamezia Term ...lametino

Lamezia, processo simulato in Tribunale per alunni dell’istituto ‘Falerna Nocera Terinese’: Gli alunni sono stati fin da subito entusiasti di aderire al progetto ed hanno dimostrato, per tutta la durata delle attività, una partecipazione attiva e responsabile, immedesimandosi nei vari ...lametino

La scomparsa dell’insegnante. Maria D’Angelo: Montecatini Terme piange la scomparsa della stimata insegnante Vita Maria D'Angelo, figura di spicco nel mondo scolastico locale. Il suo ricordo lascia un profondo cordoglio tra ex alunni e colleghi.lanazione