Allerta meteo in Lombardia | fiumi in piena e “superneve” in montagna | cosa ci aspetta nelle prossime ore

(Di domenica 3 marzo 2024) Mentre nelle pianure si osservano con preoccupazione i letti dei fiumi, in montagna insistono abbondanti nevicate. Per tutta la giornata di oggi domenica 3 marzo la Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo. Le zone alpine delle province di Sondrio, Brescia, Como e Lecco, in particolare, sono interessate da un livello di allerta arancione. Neve e pioggia Gli esperti prevedono precipitazioni diffuse su quasi tutta la regione e neve oltre i 1.400-1.600 metri, con accumuli dai 10 ai 40 centimetri. Non aumenta in compenso il rischio sulle piste, poiché i "nuovi apporti nevosi non comportano variazioni di scenario a livello di pericolosità valanghe. La neve recente si presenta omogenea, senza particolari discontinuità interne.

