Allerta meteo in Liguria | in arrivo venti di burrasca | mareggiate e pioggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) La Spezia, 3 marzo 2024 –gialla in, iniziata prima sul Ponente e sul centro della regione ma dalle 14 a mezzanotte anche sul Levante. Previste precipitazioni diffuse fino a moderate sulla provincia della Spezia, fino a forti sul Ponente e anche nevicate deboli intorno ai 1000 metri sui rilievi alpini del Ponente, moderate a quote superiori. Non c’è solo laanche per idiforte con raffiche fino 80-100 km/h, localmente superiori, e per leintense dal tardo pomeriggio per onda lunga (8-9 S) da SudOvest. "Conclusa l', nella giornata di lunedì valuteremo di inviare al governo una richiesta di estensione dello stato di emergenza rispetto alle ...