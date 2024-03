Allerta meteo gialla di 24 ore in Campania | temporali fino alle 20 di lunedì 4 marzo

(Di domenica 3 marzo 2024) Torna l'inper 24 ore,20 di domanianche per rischio idrogeologico localizzato.

L'Italia ancora nella morsa del maltempo . Come specificato nell'ultimo bollettino della Protezione civile, per la giornata di oggi, domenica 3 marzo, è ... (today)

La Spezia, 3 marzo 2024 – Allerta meteo gialla in Liguria , iniziata prima sul Ponente e sul centro della regione ma dalle 14 a mezzanotte anche sul Levante. ... (lanazione)

La settimana di maltempo raggiunge il suo picco e scatta l’ Allerta meteo gialla (quella più bassa), domenica 3 marzo, in 7 regioni italiane. Arrivano pioggia ... (velvetmag)

Firenze, 3 marzo 2024 – Ondata di maltempo e una zona di allerta gialla che va dal Piemonte alla Toscana per questa domenica. Se sulle Alpi ci sono copiose ... (lanazione)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 4 marzo, per dodici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da lunedì 4 marzo arriva una nuova perturbazione a Nordest. Un inizio settimana bagnato per le nostre regioni, con ... (ilgazzettino)

Allerta meteo, Gressoney isolata: la valanga in galleria: La foto è apparsa sulla pagina Facebook di “meteo Valle d'Aosta” e indica la presenza di una valanga che, invadendo la galleria, ha completamente bloccato la carreggiata, impendendo il transito dei ...valsesianotizie

Pioggia, vento e mareggiate: estesa l'Allerta meteo: Prolungata per alcune aree della Toscana l’Allerta meteo di codice ‘giallo’ emanata ieri dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’Allerta, che segnala rischio idrogeologico, ...pisatoday

Allerta meteo nel Reatino: in arrivo un'altra ondata di maltempo, quota neve in calo: RIETI - L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’Allerta gialla con validità dal pomeriggio - sera di oggi, domenica 3 marzoe per le successive ...ilmessaggero