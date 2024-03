Allerta meteo a Napoli | annuncio del Comune | succederà prima della gara con la Juventus

maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da lunedì 4 marzo arriva una nuova perturbazione a Nordest. Un inizio settimana bagnato per le nostre regioni, con ... (ilgazzettino)

Torna l' alle rta meteo in Campania : temporali per 24 ore, fino alle 20 di domani lunedì 4 marzo . alle rta gialla anche per rischio idrogeologico ... (fanpage)

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per domani lunedì 4 marzo per rischio idrogeologico e idraulico . Quali sono ... (fanpage)

Maltempo, un'altra settimana di piogge | Allerta tra Liguria e Piemonte per neve e frane: Il meteorologo osserva che "non sarà un colpo di coda dell'inverno: è un tempo normale per questo periodo ... Il bollettino dell'Arpa Piemonte ha disposto l'Allerta arancione per rischio valanghe e ...tgcom24.mediaset

Neve e pericolo valanghe in Val d'Aosta, chiusa la strada per Cogne. Chiusi comprensori sciistici: A causa del pericolo valanghe e delle intense nevicate delle ultime ore, sono state chiuse alcune strade in Valle d'Aosta. Il sindaco di Aymavilles, in accordo con il primo cittadino di Cogne, ...ilmessaggero

Allerta gialla nel Lazio e in provincia di Latina: torna la pioggia: Un'Allerta meteo è stata diramata dall'agenzia regionale di protezione civile del Lazio. Dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 marzo e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio e in ...latinatoday