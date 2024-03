Allerta arancione in Emilia Romagna | ecco dove Continua la piena del Po | fiumi sotto osservazione

E' allerta gialla in Toscana, Piemonte, Liguria e in alcuni settori del Veneto, Lombardia e Sardegna Il Maltempo non lascia l'Italia. oggi, domenica 3 marzo, ... (sbircialanotizia)

E' allerta gialla in Toscana, Piemonte, Liguria e in alcuni settori del Veneto, Lombardia e Sardegna Il Maltempo non lascia l'Italia. oggi, domenica 3 marzo, ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il Maltempo non lascia l'Italia. oggi, domenica 3 marzo, è infatti ancora allerta arancione in Emilia Romagna e ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il Maltempo non lascia l'Italia. oggi, domenica 3 marzo, è infatti ancora allerta arancione in Emilia Romagna e gialla in altre regioni. ... (periodicodaily)

La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per l'Emilia-Romagna, allerta gialla per vari settori di altre sette regioni per domani, domenica 3 ... (fanpage)