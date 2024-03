Allarme frane in Altolario. Super lavoro per i pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Smottamenti e incidenti a causa del maltempo. I Vigili del fuoco la scorsa notte sono intervenuti in un primo tempo poco dopo le 22 di venerdì a Cavargna, sulla provinciale, per uno smottamento. La squadra del distaccamento di Menaggio, in accordo con il sindaco Ermanno Rumi e i carabinieri, tenuto conto del movimento di terra e roccia in atto in quel momento, hanno deciso di bloccare il transito della strada, che è stata quindi chiusa a titolo precauzionale fino alle verifiche che sono state condotte nella giornata di ieri, alla luce del giorno. La frana non ha coinvolto nessuno né causato feriti o altri particolari problemi. Un analogo intervenuto, sul quale sono stati chiamati i Vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi, è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Claino con Osteno, anche in questo caso sulla strada provinciale, in via Osteno. Qui è avvenuta una caduta ...