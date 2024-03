(Di domenica 3 marzo 2024) ROMA – . L’elezione è avvenuta ieri a Roma, nel corso della prima riunione delConsiglio generale.ha una lunga storia di impegno nell’organizzazione ecclesiale e sociale che nel 2022 ha celebrato il 50° anniversario. Sarà lui a guidare il sodalizio per il prossimo quadriennio. Tonino Inchingoli è stato nominato invecedel Consiglio del, 64 anni, è segretario generale del sindacato FEDER.AGRI. E’ al suo secondo mandato nel CNEL. Direttore Generale del Patronato SIAS edel raggruppamento dei Patronati COPAS; è componente della Commissione ex art.14 della L.152/2001 insediata presso il Ministero del Lavoro. È nel cda di EZA, European ...

Nell'ultima puntata del Grande Fratello , Alfonso Signorini è dovuto intervenire in una lite tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni , spinto dalla visione di un ... (comingsoon)

Beatrice Luzzi , la scoperta choc a fine serata: emozione al Grande Fratello . È successo tutto dopo una puntata molto intensa per l’attrice italiana. C’è da ... (caffeinamagazine)

Alfonso Luzzi è il nuovo presidente del Movimento Cristiano Lavoratori: Alfonso Luzzi è il nuovo presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. L’elezione è avvenuta questa mattina a Roma, nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio generale. Luzzi ha una lunga ...lagone

Grande Fratello, Anita Olivieri: "Mi spaventa la fama post GF, non voglio scocciature!": Anita Olivieri ha raccontato di essere particolarmente spaventata per come sarà la sua vita post Grande Fratello!comingsoon

Movimento Cristiano Lavoratori: Alfonso Luzzi è il nuovo presidente: NewTuscia – ROMA – Alfonso Luzzi è il nuovo presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. L’elezione è avvenuta questa mattina a Roma, nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio generale. Luz ...newtuscia