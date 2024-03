Alessandro Stefano Accorsi e Anna Micaela Ramazzotti | si incontrano di nuovo dopo 30 anni | scoprendo un' attrazione che ha preso nuove forme e si scontra con il presente

Quando e come nasce il rapporto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ? E quali i retroscena della vicenda? L’esperto di gossip Alessandro Rosica si ... (361magazine)

Contro il Rennes in Europa League Alessandro Florenzi si è dimostrato un elemento fondamentale per il Milan di Stefano Pioli : il dato Riserva a chi? Nella ... (dailymilan)

Ultraleggero precipita a Vejano, morti Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora: erano un ricercatore del Cnr e un imprenditore edile: Stroncati dalla passione per il volo. Ieri pomeriggio Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora sono morti dopo essersi schiantati a bordo del piccolo P92 della Tecnam. Uno schianto a ...ilmessaggero

Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino: Il testo è di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli, con adattamento e regia di Monica Guerritore, che sarà in scena con Massimiliano Vado e con Alessandro Di Somma ... da Lucrezia Cortilli ...ilmessaggero

Birra e Fritto, Una Storia d’Amore: il contest che celebra un connubio irresistibile: Birra e Fritto 2023: vince “Etna Mungibeddu” di Alessandro Castorina, omaggio contemporaneo al vulcano, alla cucina di casa, all’arte della frittura. Un ...teleradio-news