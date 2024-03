Alessandro Carollo | chi è il compagno attuale di Michelle Hunziker

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024)ha 41 anni ed è di origini romane. È un medico osteopata molto conosciuto tra i vip, con un elenco di clienti celebri del calibro di Belen Rodriguez e Renato Zero.si è diplomato al liceo classico Orazio nel 2002, mentre nel 2006 si è laureato in Scienze motorie e poi, nel 2010, ha conseguito un’altra laurea in Fisioterapia alla Sapienza. Non solo, nel corso della sua carrieraè stato anche docente e fondatore della European Academy of Osteopathy e ha poi lanciato l’Osteopathic Institute. Oggi esercita la professione dividendosi tra Roma, Milano e Napoli. Secondo quanto racconta il gossip su di lui fino a maggio 2023 avrebbe avuto un flirt con Paola Barale (questa indiscrezione però si scontrerebbe con quanto raccontato dai pettegolezzi sul rapporto che ci sarebbe tra lui e ...