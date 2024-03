Alessandro Benetton | “60 anni tappa più che traguardo Presidente di Edizione? Non era un obiettivo”

L’UNCA, Associazione dei Corrispondenti presso le Nazioni Unite, ha assegnato ad Alessandro Benetton il premio come Global Advocate of the Year 2023 per la ... (quifinanza)

In Italia i top manager delle loro (ex) società sono a processo per il crollo del ponte Morandi e i suoi 43 morti. Dall’estero arrivano invece onoreficenze ... (ilfattoquotidiano)

'Per quanto mi riguarda, farò di tutto per onorare un riconoscimento che mi viene attribuito da chi svolge un inesausto e quotidiano lavoro di informazione e ... (tvsette)

L'UNCA, Associazione dei Corrispondenti presso le Nazioni Unite, ha assegnato ad Alessandro Benetton il premio come Global Advocate of the Year 2023. L'evento ... (vanityfair)

Pubblicato il 17 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – L'Unca, associazione dei corrispondenti presso le Nazioni unite, ha assegnato ad Alessandro Benetton il premio ... (dayitalianews)