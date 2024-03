Albertazzi La Fortitudo nel suo destino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Una leggenda chiamata Daniele. Perché leggenda? Perché la storia di ‘Tazzi’ è ammantata di fascino e mistero. E’ un qualcosa che si tramanda di padre in figlio. Perché se andate a spulciare notizie in rete e digitate il nome Danieletroverete poco o nulla. Saprete che ’Tazzi’ è nato a Bologna il 18 aprile 1957. Che ha giocato a Rimini (1979/80), poi si è trasferito a Ferrara (1982/1985). E’ divenuto un giocatore che spostava a Livorno (sponda PL, dal 1985 al 1987) ed è esploso in, dove è rimasto fino al 1992, per poi giocare anche a Ozzano, maglia Gira, sotto la guida di Massimo Bernardi. In rete, appunto, pochissime indicazioni (di Roseto e Ozzano, per esempio, non c’è traccia): il numero di presenze, le annate, qualche foto a colori (ma più in bianco e nero) e poi? Nessuna dichiarazione roboante, ...