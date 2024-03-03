Alanyaspor-Trabzonspor lunedì 04 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

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Sampiyonluk sonrasi bir ilk yasanabilir: Trabzonspor yarin Corendon Alanyaspor'u maglup etmesi halinde sampiyon oldugu 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez art arda 4 maç kazanma basarisi gösterecek ...yenimesaj.tr

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Trabzonspor'da teknik heyeti sevindiren gelisme!: Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasinda deplasmanda oynayacagi Alanyaspor maçinin hazirliklarini sürdüren Trabzonspor'da Joaquin Fernandez'in dün takimla birlikte antrenmana katilmasi teknik heyeti s ...kuzeyekspres.tr