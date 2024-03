Al mare o a sciare? Il meteo scombussola i piani degli albergatori | “Apriamo e speriamo”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Versilia, 3 marzo 2024 – È già nell’aria, come le nuvole scure e piovose di questi giorni, l’interrogativo che appesantisce chi è ansioso e indeciso di natura e che, invece, come i raggi di sole che a momenti alterni illuminano il cielo, infonde gioia a chi è più propositivo. "Ma a Pasqua, che si fa?". Qualcuno, anticipatamente, lo chiede sempre. Come in anticipo cade la festività della resurrezione. Sarà infatti l’ultimo giorno di marzo ad ospitare una Pasqua cosiddetta "bassa" e prematura rispetto all’arrivo del caldo e della stagione balneare, per cui l’incertezzarologica potrebbe provocare difficoltà. Una bassa attendibilità sulle previsioni che influisce certamente sulle scelte delle mete finali, dalla montagna alla città d’arte o al, di turisti e famiglie e che, di conseguenza, si ripercuote suglie sulle ...