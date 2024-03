Al governo Meloni piace viaggiare | voli di Stato da record

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilha fatto registrare unper l'uso deidi. Dopo le critiche in passato per l'abuso dei costosi viaggi da parte di ministri presidenti del consiglio, questosupera tutti i precedenti per numero diin un anno: secondo i dati della presidenza del...

Non c’è solo l’abitudine di far fermare i treni su richiesta: i ministri del governo Meloni fanno un uso disinvolto anche degli aerei, nello specifico di ... (ilfattoquotidiano)

Il governo Meloni ha fatto registrare un record per l'uso dei voli di Stato . Dopo le critiche in passato per l'abuso dei costosi viaggi da parte di ministri ... (today)

Abruzzo, Schlein: Meloni come Achille Lauro, taglia Roma-Pescara ma prima del voto trova i fondi: Il governo Meloni come Achille Lauro, che regalava la scarpa sinistra e prometteva la destra dopo le elezioni: la segretaria del partito democratico Elly Schlein fa questo parallelo, per criticare, ...repubblica

Il prato verde del governo. Le mani della destra sui parchi: I partiti di governo mettono le mani anche su alberi e piante ... si è candidata alle Regionali nel Lazio con il partito di Meloni a sostegno di Francesco Rocca, poi vincitore. Missione fallita per ...editorialedomani

Da Toronto Meloni giura che non si riferiva a Mattarella per il pericolo per la mancata difesa delle forze dell'ordine da parte di alcune istituzioni: È evidente però l'imbarazzo della Meloni, sottolineato dalla pronunciata protusione ... della Repubblica non deciderebbe più né a chi affidare l'incarico di Capo del governo, né lo scioglimento delle ...fai.informazione