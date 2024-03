Al governo Meloni piace viaggiare | è record di voli di Stato

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilha fatto registrare unper l'uso deidi. Dopo le critiche in passato per l'abuso dei costosi viaggi da parte di ministri presidenti del consiglio, questosupera tutti i precedenti per numero diin un anno: secondo i dati della presidenza del...

Non c’è solo l’abitudine di far fermare i treni su richiesta: i ministri del governo Meloni fanno un uso disinvolto anche degli aerei, nello specifico di ... (ilfattoquotidiano)

Da Toronto Meloni giura che non si riferiva a Mattarella per il pericolo per la mancata difesa delle forze dell'ordine da parte di alcune istituzioni: È evidente però l'imbarazzo della Meloni, sottolineato dalla pronunciata protusione ... della Repubblica non deciderebbe più né a chi affidare l'incarico di Capo del governo, né lo scioglimento delle ...fai.informazione

Abruzzo: Schlein, 'Meloni taglia fondi e li rimette a pochi giorni da voto, gioco delle tre carte': Eoma, 3 mar. (Adnkronos) - "Ricordate Achille Lauro quando regalava ai suoi elettori una scarpa sinistra e prometteva di dare la scarpa destra solo dopo il voto Il governo Meloni prima taglia le riso ...lanuovasardegna

Meloni, Biden e le trappole filo Putin e Trump: Meloni, nello studio ovale di Biden, ha posto le basi per rinnovo dell’intesa su Gaza, – «Sì, ai due Stati» – e ha rilanciato gli aiuti all’Ucraina e al premier Zelensky. Insomma, la barra del governo ...quotidianodelsud