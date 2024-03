Al convento dei frati c’è ’Andare per erbi’

(Di domenica 3 marzo 2024) È in programma sabato 16 marzo, aldeicappuccini di Monterosso, ‘Andar per. Le piante selvatiche della tradizione gastronomica ligure e il ‘giardino dei semplici’ deiCappuccini, per un appuntamento a contatto della natura e delle tradizioni, per imparare a riconoscere e utilizzare le erbe selvatiche di cui la Liguria è ricca e che, fra i diversi usi, ritroviamo in numerose ricette e piatti locali. Erbe che, anche secondo l’antica abitudine deicappuccini, venivano coltivate nei conventi e manipolate per creare unguenti e medicinali. I ritrovo alle 10 al, dalle 10.30 la passeggiata nei terreni intorno a Monterosso per cercare le piant e fotografarle, rientro alle 12.30 alcon spuntino aromatico e osservazione delle ...

