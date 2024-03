Al City il derby di Manchester | Foden decisivo e vetta più vicina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilha vinto l’ennesimogiocato in Premier League contro ilUnited. I dettagli Ilvince anche ildi ritorno, ancora una volta segnando tre reti. Lo United si illude con il gol di Rashford dopo 8?. Nella ripresa sale in cattedra Phil, che ribalta la partita con una doppietta. Nel recupero Haaland rimedia a un clamoroso errore nel primo tempo segnando la rete del definitivo 3-1. Guardiola si porta così a -1 dal Liverpool con lo scontro diretto per ladella Premier League in programma la prossima settimana.