Al Buitoni arriva l’ultima in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) SANSEPOLCRO La prima volta del Cenaia alcade in una domenica nella quale il campionato di serie D segna una tappa importante della stagione anche per il Sansepolcro. I verdi-arancio pisani rischiano di ricordare in maniera non piacevole il loro storico debutto in categoria: ultimi inassieme al Ponsacco, a -9 dalla concorrente più vicina, sono costretti in queste dieci gare che mancano alla fine a un compiere un vero e proprio miracolo perre almeno ai play-out sotto la guida del tecnico Agostino Iacobelli, chiamato in dicembre e molto conosciuto a queste latitudini. Cenaia reduce da due ko di fila dopo aver sfiorato la grande impresa contro il Grosseto e priva dell’attaccante Ferretti (4 turni complessivi dietro la lavagna per lui), che giocherà il tutto per tutto pur di strappare in qualche modo un ...