Aiuti militari a Kiev | il sindaco di Bergamo Gori paragona Conte a Putin | «Dicono le stesse cose»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024) La fornitura di armi all’Ucraina è nuovamente argomento di dibattito. A sollevarlo, questa volta su X, è Giorgio. Per ildinon ci sarebbero infatti differenze tra la posizione del leader del M5s Giuseppesull’invio di armamenti ae quella del presidente russo, Vladimir. Per dimostrarlo riporta due esempi, utilizzando frasi pronunciate dagli stessi. «: “Se volete fermare veramente la guerra, allora dovete fermare la fornitura di armi all’Ucraina. Fate questo e la guerra finirà in poche settimane”», scrive, aggiungendo poche righe sotto la dichiarazione rilasciata dal presidente dei 5stelle in un’intervista a la Stampa: «: “È chiaro che per noi dire che bisogna perseguire la vittoria ...