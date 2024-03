Aia nel caos Abbatista si dimette | «Scendo dal treno impantanato nel puzzo del pregiudizio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Eugenioha rassegnato le sue dimissioni dall’Aia. Di per sé non è una notizia di grande rilievo. Se non fosse che il Corriere dello Sport ricorda cheè l’arbitro chiamato in causa dalle Iene nel caso dei voti truccati. Qualche giorno fa, le Iene aveva intervistato l’ex arbitro Morganti su un verbale relativo proprio ad. Da lì i dubbi sui voti truccati agli arbitri e carriere favorite a discapito di altre. Ieriha inviato nelle chat di categoria un messaggio con cui annunciava il suo addio all’Aia.: «Aia stuprata da mestieranti della poltrona e del voto» “Dopo le dismissioni, aveva trovato un ruolo come Var PRO, «mettendosi a disposizione dell’associazione e non di professionisti dei “ricorsi”» ha scritto in una lunga lettera, girata sullechat arbitrali. ...