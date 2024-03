Agrisolare |  già assegnato oltre 1 mld di euro | per le Pmi rurali finanziamenti a fondo perduto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Salgono ad1,1 miliardi dile risorse gia' assegnate dal Masaf ai progetti della misura Pnrr "Parco", potenziata con il secondo bando voluto dal ministro, Francesco Lollobrigida. L'obiettivo e' sostenere, con finanziamenti a, le imprese agricole della produzione primaria e della trasformazione per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati, senza consumo di suolo,che per interventi complementari come la coibentazione dei tetti, la rimozione dell'amianto, l'installazione di sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica.