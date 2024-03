Aggressione nei pressi di un istituto scolastico di Udine | denunciati due 17enni

Aggressioni contro le forze dell’ordine, il Nuovo Sindacato Carabinieri: "Situazione allarmante anche in Sicilia": “Nei giorni scorsi - aggiungono gli esponenti sindacali - a Palermo la polizia municipale è stata oggetto di una vergognosa Aggressione in viale Campania e in via Trinacria. A Catania inoltre, ancora ...palermotoday

Banda dei pestaggi, il Gup: agiva da vero e proprio gruppo criminale: Settantacinque pagine per motivare la sentenza di condanna emessa il primo dicembre scorso nei confronti di quattro dei cinque componenti della banda denominata dei pestaggi, che avevano scelto l’abbr ...irpinianews

Stati Uniti, esce dal braccio della morte dopo 30 anni: Chi tiene i conti, come il Death Penalty Information Center, riferisce che si è trattato del ritorno in libertà dal braccio della morte n. 197 da quando, nel 1976, la Corte suprema federale autorizzò ...lepersoneeladignita.corriere