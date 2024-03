Agesp Energia | Attenzione ai falsi addetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024)ai, a lanciare l’allarme ancora una volta è. L’azienda ha diffuso una nota in cui invita a stare in guardia, scrive "Persone non meglio identificate, spacciandosi per nostri, si sono presentate presso alcuni esercizi commerciali del quartiere Sant’Edoardo di Busto Arsizio, sostenendo la presunta necessità di cambiare il contratto di fornitura gas stipulato con. La richiesta non ha alcun fondamento, men che meno è obbligatoria. Non sono incaricati di". Pertanto si invita "a diffidare dei, esortando i cittadini alla prudenza poiché dietro fenomeni di concorrenza sleale possono annidarsi anche raggiri. ...