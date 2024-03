AEW | L’emozione si fa sentire | in tanti stanno già omaggiando Sting prima del suo match

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 3 marzo 2024) Il 3 marzo è arrivato, AEW Revolution, primo PPV dell’anno in casa AEW, è arrivato e con esso è arrivato anche il giorno nel qualelotterà il suo ultimoa 64 anni suonati,di appendere ufficialmente “gli stivali al chiodo” e ritirarsi dal pro-wrestling. Grazieè tanta e vista l’occasione così grande e così importante è difficile trattenersi a poche ore dall’evento e infatti molti colleghi ed ex-colleghi attraverso dei bellissimi messaggigià ringraziando e omaggioe la sua incredibile e gloriosa carriera. Non resta quindi che aspettare e goderci l’ultima esibizione di The Icon questa notte a Revolution. Ecco alcuni dei messaggi: Memories with "The Icon" @before #AEWRevolution ...