AEW | Assegnato l’ultimo posto per l’All-Star Scramble di Revolution

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 3 marzo 2024) A 24 ore dall’attesissimo PPVc’era ancora un piccolo posticino da riempire nella card.match introdotto da Tony Khan aldel Meat Madness conterà 8 partecipanti e prima di stanotte già sette posti erano stati assegnati.partecipante è stato scelto attraverso un triple trheat match che si è svolto a Collision e ha visto fronteggiarsi Bryan Keith, Dante Martin e Penta El Zero Miedo. Vittoria d’astuzia In un match molto rapido i tre contendenti hanno fatto divertire il pubblico. La contesa si è risolta in meno di cinque minuti, ma nessuno si è risparmiato tra Canadian Destroyer, Piledriver e Powerbomb. Penta sembrava avviarsi alla vittoria dopo la Fear Factor eseguita sull’apron su Keith, ma Dante Martin è stato abile a fermarlo e ...