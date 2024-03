Aereo precipita in Italia | chi sono le vittime

(Di domenica 3 marzo 2024) – Unultraleggero si è schiantato al suolo nel territorio di Vejano, in provincia di Viterbo. Nel violento impatto, che si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 2 marzo 2024, purtroppo hanno perso la vita due persone. I soccorsistati tempestivi. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Forum” in lutto per una morte improvvisa: cosa è successo Leggi anche: Grave incidente, autobus carico di studenti finisce fuori strada e si ribalta Tragedia nel pomeriggio di sabato 2 marzo nel viterbese. A Vejano un ultraleggero P92 della Tecnam èto. Sul velivolo c’erano due persone, uno di 59 l’altro di 62 anni, entrambi residenti a Roma. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Tragedia nello sport: il giovane campione muore in un terribile incidente Leggi anche: Vede la bolletta e ...

Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo, una tragedia ha colpito le tranquille campagne di Vejano, un piccolo comune situato non lontano da Roma. Intorno alle ... (thesocialpost)

Sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione. Per i due uomini a bordo, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, non c'è stato ... (fanpage)

precipita Aereo ultraleggero , due morti . La tragedia si è consumata oggi nel primo pomeriggio in zona Vejano, nel Viterbese. Le vittime sarebbero un uomo di 60 ... (leggo)

Dramma a Vejano , in provincia di Viterbo : un Aereo ultraleggero si è schianta to, morti i due uomini a bordo del velivolo (notizie.virgilio)

Ultraleggero precipitato dopo il decollo: morti Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata: Tragedia ieri pomeriggio nei cieli di Roma. Poco dopo le 15,40 Aereo ultraleggero è precipitato schiantandosi al suolo a Vejano, in provincia di Viterbo. Nell'impatto sono morti i due uomini a bordo, ...leggo

Ultraleggero precipita a Vejano, morti Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora: erano un ricercatore del Cnr e un imprenditore edile: Stroncati dalla passione per il volo. Ieri pomeriggio Giosuè Cammarata e Alessandro Pecora sono morti dopo essersi schiantati a bordo del piccolo P92 della Tecnam. Uno schianto a ...ilmessaggero

Vejano, incidente Aereo, due morti: Un ultraleggero è precipitato in fase di decollo a Vejano, presumibilmente per un guasto tecnico. Nell’incidente sono morti Alessandro Pecora, 62 anni, ricercatore del Cnr, e Giosuè Cammarata, 58. Ent ...lagone