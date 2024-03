Addio alla prof Milanesi Lutto alla S.M.degli Angeli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Il 19 gennaio era in cattedra, come sempre. Ha salutato i suoi alunni con un "Ci vediamo lunedì", unito al suo sorriso. Nessuno dei ragazzi avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata l’ultima volta insiemedocente Monica, che se n’è andata domenica scorsa a 69 anni. Appassionata, coinvolgente, amatissima dai suoi ragazzi, laessoressaè stata fin da subito una compagna di viaggio del Campionato di giornalismo, organizzato dal nostro giornale. Per questo, l’8 marzo, i suoi alunni del conservatorio Santa Mariale dedicheranno la loro pagina. "Siamo tutti sconvolti, sbigottiti. Per noi era una collega, ma soprattuto un’amica. La sua morte ci ha lasciato attoniti. Ce la vediamo ancora qui davanti ai nostri occhi, col suo ...