(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 -: il vice presidente della multiutilityed exè morto a 74era originario di Prignano sulla Secchia () ed è stato professore a contratto al dipartimento di Ingegneria dell'Università die Reggio-Emilia. Da settembre 2017 era presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di, da aprile 2018 coordinatore della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia-Romagna. Ha fatto parte di commissioni edilizie e ricoperto importanti incarichi per enti locali appartenenti al territorio modenese, nonchédal 2014 al 2018. In...

Addio a Gabriele Giacobazzi: il vicepresidente di Hera ed ex assessore a Modena aveva 74 anni: Il sindaco Muzzarelli lo ricorda per "le capacità tecniche, la passione per la bellezza e l'indiscutibile autorevolezza". Il cordoglio del sindaco di Bologna Lepore ...ilrestodelcarlino

Addio a Cavazzini, il «veterano» dal cuore giovane: Ora pedala di nuovo in gruppo con gli amici andati in fuga prima di lui. Via dalle strade del mondo, libero in sella con Vittorio Adorni, Luciano Armani, Emilio Casalini, Luciano Campanini e Tarcisio ...gazzettadiparma

Malore improvviso in aereo: Addio a Gianpietro Scomparin, tecnico informatico dell’ospedale: TREVISO. Il primo marzo segna una data che resterà impressa nella memoria di quanti hanno conosciuto e stimato Gianpietro Scomparin, di anni 57, figura di spicco dell'ospedale Giovanni XXIII di Monast ...nordest24