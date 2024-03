Accuse e colpi bassi | la faida nel Pd che imbarazza la Schlein | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) C'è un'aria carica di veleni che ammorba le stanze dei Giovani Democratici.incrociate. Attacchi alle spalle. Giochi di correnti e correntine. Questo congresso che manca da tre anni e non s'ha ancora da fare sta mandando in tilt la base dei ragazzi del Pd. Ragazzi fino a un certo punto, però. Perché a tirare le fila e a decidere sono gli ultratrentenni, nonostante lo statuto dell'organizzazione preveda tessere valide solo tra i 14 e i 29 anni. Né Giovani né Democratici. L'ultima scazzottata verbale si è consumata mercoledì sera, durante una call in cui tra “vecchi” e giovani (quelli veri) sono volati gli stracci, per non dire i coltelli. Motivo del contendere? L'elezione del presidente della conferenza dei segretari, un altro organo di cui nessuno o quasi sembra aver capito la funzione. Ma tant'è: viva la burocrazia. La scelta è ricaduta su Francesco Forte, ...