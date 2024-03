Abusi su pazienti di una clinica psichiatrica nel Ravennate | arrestato un infermiere Era stato sospeso

(Di domenica 3 marzo 2024) Giovanissimeaffette da disturbi borderline della personalità. È il profilo delle presunte vittime di un31enne, all’epoca dipendente di unadelaccreditata con il servizio sanitario nazionale, finito in carcere con l’accusa di averne abusato. L’uomo – come riportato dal Resto del Carlino – èraggiunto nei giorni scorsi da un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, Corrado Schiaretti, su richiesta del pubblico ministero Stefano Stargiotti. Venerdì, al netto dell’interrogatorio di garanzia, la difesa ha chiesto una attenuazione della misura restrittiva. Secondo verifiche dei carabinieri, glisi sarebbero verificati tra novembre 2022 e gennaio 2023. In seguito una delle tre vittime ...

Un infermiere di 49 anni, in servizio all’ospedale La Colletta di Arenzano a Genova , è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di ... (ilfattoquotidiano)

Un infermiere 31enne, all'epoca dipendente di una clinica psichiatrica del Ravennate accreditata con il servizio sanitario nazionale, è finito in carcere con ... (quotidiano)

Riolo Terme (Ravenna): Abusi su tre giovani pazienti: infermiere in carcere: Un infermiere 31enne, all'epoca dipendente di una clinica psichiatrica di Riolo Terme (Ravenna), accreditata con il servizio sanitario nazionale, è finito in carcere con l'accusa di avere abusato in ...tgcom24.mediaset

Ravenna, Abusi su tre giovani pazienti: in carcere un infermiere di una clinica psichiatrica accreditata col Ssn: RAVENNA Un infermiere 31enne, all'epoca dipendente di una clinica psichiatrica del Ravennate accreditata con il servizio sanitario nazionale, è finito in carcere con l'accusa di avere abusato in ...bologna.repubblica

Abusi su tre giovani pazienti, infermiere in carcere: Un infermiere 31enne, all'epoca dipendente di una clinica psichiatrica del Ravennate accreditata con il servizio sanitario nazionale, è finito in carcere con l'accusa di avere abusato in reparto di tr ...rainews