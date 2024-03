(Di domenica 3 marzo 2024) Un31enne è stato rinchiuso ina Ravenna con l’accusa di aver abusato di trepoco più che ventenni quando lavorava per una clinica psichiatrica della provincia. L’uomo, secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, è stato raggiunto nei giorni scorsi da un’ordinanza cautelare emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti. Venerdì la...

Nel 2023 ogni tre giorni una donna viene uccisa per mano di un uomo. Questa statistica, ormai tristemente nota, si accompagna ad altri tipi di violenze che le ... (tpi)

È una storia di estrema violenza quella che ha avuto luogo a Naro, in provincia di Agrigento, la notte fra il 4 e il 5 gennaio nel rione Sant’Erasmo. Condita ... (open.online)

Inchiesta archiviata perché nessuna delle vittime è stata in grado di ricordare cosa fosse successo. Sei donne , come riporta il Corriere della Sera, hanno ... (ilfattoquotidiano)

Alessia Pifferi è in grado di intendere e volere. E lo era anche quando nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana. Ma c'è anche un'infanza di ... (leggo)

Lunedi 4 marzo in scena al Teatro San Babila Di Milano: Adesso Basta, spettacolo teatrale per combattere la Violenza contro le donne , aumentare la ... (vanityfair)

Abusi su pazienti di una clinica psichiatrica nel Ravennate, arrestato un infermiere. Era stato sospeso: Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...ilfattoquotidiano

Abusi e violenza sessuale su 3 giovani pazienti del reparto psichiatrico, in carcere un infermiere: Un infermiere 31enne è stato rinchiuso in carcere a Ravenna con l’accusa di aver abusato di tre pazienti poco più che ventenni quando lavorava per una ...gazzettadelsud

Turista inglese violentata nei bagni di un bar di Napoli, arrestato barman: incastrato dal Dna sugli indumenti: Forse ti può interessare Violentata in un locale sui Navigli a Milano, gli Abusi sarebbero stati ripresi col telefono: tre indagati Una donna ha denunciato di essere stata violenta in un locale a ...notizie.virgilio