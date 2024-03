Abusano in tre di una 17enne campionessa di scherma | la federazione | Saremo parte civile

(Di domenica 3 marzo 2024) Unadidi 17 anni della squadra dell'Uzbekistan sarebbe stata abusata da tre atleti italiani della Federin un ritiro a Chianciano Terme. Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto tra il 4 e il 5 agosto scorso durante un ritiro nella località in provincia di Siena a cui...

Campionessa di scherma 17enne abusata da tre atleti durante un ritiro sportivo a Chianciano Terme vicino Siena: La ragazza sarebbe stata abusata da tre atleti, uno dei quali minorenne, durante un ritiro sportivo di scherma. Sulla vicenda indaga la Procura ...notizie.virgilio

Presunti abusi sessuali in una clinica psichiatrica vicino Ravenna, accusato infermiere 31enne: è in carcere: L'infermiere è accusato di aver abusato di tre ventenni che erano pazienti della clinica. Le indagini sono partite dopo il racconto di una ragazza ...notizie.virgilio

Riolo Terme (Ravenna): abusi su tre giovani pazienti: infermiere in carcere: Un infermiere 31enne, all'epoca dipendente di una clinica psichiatrica di Riolo Terme (Ravenna), accreditata con il servizio sanitario nazionale, è finito in carcere con l'accusa di avere abusato in ...tgcom24.mediaset