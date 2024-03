Abruzzo | i padroni della terra

Pescara travolto dalla Torres: Il Pescara prima illude poi si scioglie come neve la sole. Ennesima figuraccia in trasferta: l'undici di Bucaro subisce il terzo consecutivo poker di goal al passivo. Sassari come Gubbio e Pesaro: una ...rainews

Punto d’oro per il Pineto: la Carrarese frena in Abruzzo: Il Pineto muove la classifica andando a pareggiare contro la Carrarese in questo anticipo della ventinovesima giornata. Salvezza più vicina.abruzzo.cityrumors

Pineto-Carrarese 0-0, azzurri fermati in Abruzzo: Alla Carrarese rimangono le recriminazioni per il gol annullato nel finale a Capello nel fuorigioco, ma l’occasione più grossa viene sprecata dai padroni di casa con Borsoi che spara alto da ottima ...lanazione